41 мишленовский ресторан в Испании с меню дешевле 35 евро

Гастрономия — гордость Испании. В стране есть много ресторанов, отмеченных мишленовскими звёздами. И не все они дорогие.

Мы нашли прекрасные мишленовские рестораны, где можно полноценно отужинать за 35 евро. Такие рестораны отмечены специальным знаком Bib Gourmand, который означает великолепное сочетание цены и качества. И сегодня познакомим вас с этими заведениями вместе с сервисом денежных переводов KoronaPay, который позволяет недорого и безопасно отправлять деньги из Испании в Россию, Украину и другие страны через мобильное приложение, не вставая с дивана.

Восемь ресторанов в Андалусии

В местечке Альхараке (провинция Уэльва) есть прекрасный ресторан Finca Alfoliz, где можно насладиться высокой кухней без особых финансовых потерь. В ресторанах Almanaque Casa de Comidas и Avanico подают блюда, приготовленные из свежайших местных продуктов. Первый находится в Кадисе, а второй — в Хересе-де-ла-Фронтера. В Севилье есть замечательный ресторан Lalola de Javi Abascal с традиционной иберийской кухней. А в муниципалитете Кастильехе-де-ла-Куэста (провинция Севилья) — заведение 12 Tapas со знаменитым дегустационным меню. В провинции Кордова стоит заглянуть в рестораны Alma в населённом пункте Пуэнте-Хениль и Terra Olea в самой Кордове. В Гранаде обязательно для посещения заведение Atelier.

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Ресторан в Астурии

В Астурии есть муниципалитет Перуйес, а в нём — ресторан El Molín de Mingo. Это лучшее место для знакомства с астурийской кухней за умеренные деньги. Попробуйте местные блюда «потес» и «фабес».

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Два ресторана в Каталонии

В Барселоне высокую кухню по доступным ценам предлагает ресторан Avenir. Можно смело заказывать и дегустационное меню, и отдельные блюда. Если окажетесь в Жироне, загляните в Restaurant La Gruta - Bistronomia de Mercat.

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Два ресторана в Эстремадуре

В Трухильо есть прекрасный ресторан La Alberca Asador, специализирующийся на стейках и не только. Ещё одно стоящее место — El Molino в городке Мадригаль-де-ла-Вера (провинция Касерес).

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Три ресторана на Канарских островах

В Санта-Крус-де-Тенерифе идём в Furancho La Zapatería с лучшим рыбным меню на острове. Ещё на Тенерифе есть интересный ресторан Noi Restaurante — гастрономическая лаборатория шеф-повара Пабло Амиго. Здесь вас точно удивят яркие сочетания вкусов и экспериментальная кухня. Если же вы вдруг окажетесь на Лансароте, посетите Mácher60 с классической канарской кухней.

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Ресторан на Балеарских островах

В Сольере в типичном для Майорки доме с высокими потолками и патио спрятался выдающийся ресторан Ca'n Boqueta с великолепной средиземноморской кухней и доступным по цене дегустационным меню.

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Семь ресторанов в Валенсии

В провинции Кастельон обязательно зайдите в Pau Restaurant с традиционными блюдами из риса и авторской кухней. А в провинции Валенсия, в муниципалитете Честе, есть отличный ресторан Huerto Martínez, который славится свежайшими продуктами. Нельзя не упомянуть также рестораны Yarza, где шеф Ману Ярса бережно воссоздаётся традиционные блюда, и Forastera, специализирующийся на сезонных продуктах. В провинции Аликанте ради ресторана La Teja Azul стоит заехать в городок Вильена. Там умело сочетают новаторский подход и традиционные рецепты. А в самом Аликанте смело идите в Tabula Rasa и Steki Restaurante.

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Два ресторана в Кастилии-и-Леоне

В провинции Сеговия лучшим выбором станет ресторан La Fundición Restaurante, где можно одновременно насладиться историческим антуражем и изумительной едой. А в Саморе загляните в ресторан высокой кухни Taberna Cuzeo.

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Два ресторана в Кастилии-ла-Манче

В Таранконе (провинция Куэнка) есть хороший ресторан La Martina с меню из местных продуктов. А в провинции Сьюдад-Реаль нужно идти в Mesón Octavio — уютное место, где подают традиционные блюда с креативным подходом.

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Восемь ресторанов в Мадриде

В испанской столице можно найти рестораны на любой вкус и кошелёк. Но нас интересуют мишленовские и недорогие. Именно таким является заведение Sagrario Tradición с традиционной кухней. Также в Мадриде есть образцовый ресторан с блюдами, типичными для Галисии — Garelos. В ресторане Taberna Úbeda вы найдёте замечательную средиземноморскую кухню, а в Treze Restaurante & Bar насладитесь чистым вкусом свежайших продуктов. За тапас нужно идти в Taberna Recreo Espartinas. За современной итальянской кухней — в ресторан Noi. Ну а в ресторане Casa Mortero вам предложат домашнюю кухню и блюда на гриле. Чтобы попробовать лучшее вино в сочетании с превосходной гастрономией, идите в бар Moratín.

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Три ресторана в Галисии

В Оуренсе стоит посетить ресторан Ceibe. А в Сантьяго-де-Компостела — ANACO с простой сезонной кухней. А ещё — A Viaxe - Cociña de Matices, чтобы немного отвлечься от испанской кухни и попробовать перуанскую и интернациональную.

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Ресторан в Ла-Риохе

В Ла-Риохе правильным выбором станет ресторан Morro Tango. Традиционная кухня в современной интерпретации.

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Ресторан в Мурсии

В Мурсии определённо стоит сходить в Perro Limón с кухней в стиле фьюжн. Здесь одновременно представлены блюда французского, марокканского и индийского происхождения.

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