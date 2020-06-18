Житель Майорки 12 дней подряд крутил педали велосипеда

На Майорке установлен новый мировой рекорд — 12 дней непрерывного вращения велопедалей.
Английский бизнесмен Бенджамин Майлз, проживающий на Майорке, крутил педали статического велосипеда с 5 по 16 июня с перерывом в 5 минут каждый час.
Каждый раз Майлзу приходилось выбирать, чему посвятить эти 5 минут: поесть, принять душ или вздремнуть. «Я на 100% измотан, но очень счастлив и очень благодарен всей моей команде, которая позволила войти в книгу рекордов Гиннеса», - сказал Майлз. Он заявил, что посвятил рекорд своей инициативе по защите и сохранению окружающей среды и борьбе с ее загрязнением.Темы: Спорт Пальма де Майорка