Жерар Пике рассказал, сколько ещё планирует играть

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил, что в ближайшие годы не планируется заканчивать игровую карьеру. «У меня была долгая карьера, и я надеюсь играть ещё два, три или четыре года», - заявил Пике после того, как ему вручили специальную премию Globe Soccer Awards за достижения в футбольной карьере.
Спортсмен также отметил, что для мирового футбола 2020 год оказался чрезвычайно сложным — из-за пандемии коронавируса. «Как сказал президент ФИФА, у нас был очень тяжелый год. Когда настают тяжелые времена, семья должна быть вместе, и очень приятно видеть, что футбольная семья сегодня здесь сплочена. Это шаг вперед к нормализации ситуации в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.