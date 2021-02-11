Жена Касильяса госпитализирована с рецидивом рака

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Журналистка Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, госпитализирована из-за рецидива рака яичников.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на El Mundo, 37-летняя Карбонеро проходит лечение в клинике университета Наварры в Мадриде.
Карбонеро сообщила о болезни в мае 2019 года. Жена футболиста рассказала о перенесённой операции. По её словам, болезнь была обнаружена на ранней стадии. Незадолго до этого Касильяс перенёс инфаркт. Спустя полгода Карбонеро закончила курс химиотерапии.
В декабре 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда «Королевского клуба».