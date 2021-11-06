Хави стал главным тренером «Барселоны»

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Испанский специалист Хави назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано до лета 2024 года, передает ТАСС. Ожидается, что Хави приедет в Барселону в эти выходные, а 8 ноября клуб проведет специальную пресс-конференцию с участием испанца.
Предыдущий главный тренер "Барселоны" Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) 27 октября.