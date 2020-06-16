Выбежавший на поле фанат «Барселоны» объяснил свой поступок

Футбольный матч «Майорка» — «Барселона» отметился не только прекрасной игрой каталонцев, но и инцидентом, возмутившим чиновников Ла Лиги. Во время игры на поле выбежал болельщик. При этом встреча проходила при пустых трибунах, как того требуют новые правила безопасности.
Темы: Спорт Месси
Нарушителем оказался 17-летний француз, живущий в Испании. Позже он объяснил, что его главной задачей было получение фотографии с Мессии. «До Альбы я уже добрался, а до Лео ещё нет», - отметил он. «У меня получилось сделать снимки, но полицейский заставил их удалить», - пожаловался фанат.
Извиняться за поведение сына пришлось его матери. «Мой ребёнок не знал, что творит. Я мать-одиночка с тремя детьми и без денег. Это больше не повторится. Мне звонили из полиции. Теперь ему надо работать всё лето, чтобы заплатить штраф. Мой сын ещё ребёнок, это на него повлияли его друзья», - утверждает женщина.
Между тем Ла Лига собирается подать в суд на фаната и будет добиваться возбуждения уголовного дела.