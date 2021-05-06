Все участники барбекю у Месси сдали тест на ковид

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Всех игроков «Барселоны», принимавших участие в обеде у Месси дома, заставили сдать тесты на коронавирус. У всех результаты оказались отрицательными. Всех игроков «Барселоны», принимавших участие в обеде у Месси дома, заставили сдать тесты на коронавирус. У всех результаты оказались отрицательными.
После тренировки в минувший понедельник все футболисты в сопровождении своих жен и подруг отправились к Месси. Там во дворе его дома было организовано традиционное аргентинское барбекю.
Футбольные критики расценили этот обед как начало новых дружных отношений в команде, а санитарные власти были возмущены.
Прямо перед тренировкой в среду все футболисты прошли тест.