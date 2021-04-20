Власти Испании раскритиковали создание футбольной Суперлиги

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Правительство Испании не поддерживает инициативу создания футбольной Суперлиги, с которой выступили несколько европейских клубов, заявили в кабмине.
Как сообщает РИА Новости, там считают, что предложение не было согласовано с соответствующими футбольными организациями - как национальными, так и международными. Министр культуры и спорта Хосе Мануэль Родригес Урибес провел переговоры с президентами УЕФА, Королевской федерации футбола Испании, Профессиональной футбольной Лиги, президентами "Барселоны", "Атлетико" и "Реала", сообщили в правительстве.
Он призвал прийти к согласованному решению, "которое было бы удобно для футбола и спорта, как национальных, так и международных организаций, а также команд, профессионалов и болельщиков в целом".
Ранее Родригес Урибес, комментируя создание Суперлиги, заявил, что подобные изменения должны происходить по договоренности. Он сказал, что сперва обсудит этот вопрос с теми, кто предложил новый проект и с УЕФА, а следом определится со своей позицией.
В ночь на понедельник двенадцать европейских футбольных клубов "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (все – Англия), "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико" (все – Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (все - Италия) объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира - Суперлиги. Был опубликован формат проведения турнира, в нем планируется участие 20 команд.
Ранее испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором осудила создание Суперлиги, назвав её сепаратистским соревнованием, которое нарушает принципы честной конкуренции и спортивной борьбы.