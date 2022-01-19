Ведущим спортсменам мира поставили в пример Надаля

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Ведущие спортсмены мира должны вакцинироваться и быть примером для других, заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, комментируя депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.
"Я на стороне (испанского теннисиста Рафаэля) Надаля, который вакцинировался. Элитные спортсмены должны быть примером помимо того, чтобы быть хорошими спортсменами", - заявила министр журналистам в Мадриде, где в среду начала работу международная туристическая ярмарка Fitur. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль посоветовал Джоковичу сделать прививку, поскольку "мир достаточно настрадался" в связи с эпидемией.