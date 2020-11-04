В Испании запретили рекламировать букмекерские конторы на футбольной форме

Министр потребления Испании Альберто Гарсон прокомментировал решение о запрете рекламы букмекерских контор на форме футбольных клубов. Сегодня был принят документ, положения которого регулируют правила рекламы в спорте.
«Известные футболисты ведут себя как клубы. Это не простые, а изолированные люди. Они дают посыл всей стране. Нельзя, чтобы меньшинство называло нормальным то, что опасно. Спорт может и должен ориентироваться на свою социальную функцию. Конечно, это может изменить спонсорские соглашения, но клубы все равно останутся в плюсе. Но эта социальная функция важна и необходима. Убежден, что многих профессиональных футболистов волнует эта проблема. Это действие [ставки] может быть очень опасным для семьи», – сказал Гарсон. Его слова приводит Sports.ru.Темы: Спорт