В Испании оправданы участники предположительно договорного матча

Встреча между «Леванте» и «Сарагосой» состоялась в мае 2011 года в рамках заключительного тура примеры-2010/11. Для того, чтобы избежать вылета во второй дивизион, «Сарагосе» необходимо было побеждать в гостях, и она добилась успеха со счетом 2:1.

После матча полиция взяла под подозрение 44 человека, в том числе 36 футболистов обеих команд. По версии правоохранительных органов, игроки и тренеры «Сарагосы» получили от клуба по несколько тысяч евро, чтобы они смогли договориться с коллегами из «Леванте» о нужном результате встречи, пишет издание El Periodico.

Однако после восьмилетнего разбирательства суд счел, что не имеет доказательств получения средств членами «Леванте» именно за поражение в данном матче. С 42 фигурантов дела были полностью сняты все обвинения, под следствием остаются только бывший президент «Сарагосы» Агапито Иглесиас и финансовый директор Хавьер Поркера, которые не сумели объяснить, на какие цели со счетов клуба были списаны средства.

Источник: Матч ТВ