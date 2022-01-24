В Испании ограбили дом Карима Бензема, пока тот играл в футбол

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Грабители забрались в дом футболиста Карима Бензема в муниципалитете Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (Мадрид).
Ограбление произошло, пока Бензема был на поле, принимая участие в матче между «Реалом» и «Эльче». Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
Преступники проникли на виллу, перемахнув через ограждение и пройдя через зону бассейна. Далее с помощью молотка они разбили жалюзи и окна и пробрались в дом. Там воры похитили ценные вещи. Общая сумма ущерба пока не разглашается.
Когда Бензема вернулся домой, он сразу нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию.
Агентам предстоит выяснить, почему не сработала сигнализация. Возле бассейна нашли следы крови. Предположительно, поранился один из воров.
Это уже второй раз, когда грабят дом Карима Бензема. Предыдущее ограбление произошло в феврале 2019 года. Тогда футболист тоже был на стадионе «Сантьяго Бернабеу».