В Испании хотят пустить болельщиков на стадионы

В Испании рассматривают возможность открытия трибун для болельщиков, сообщают местные СМИ. Но с ограничениями.
Руководство Чемпионата Испании по футболу готовит в настоящее время регламент проведения матчей в условиях пандемии. Он подразумевает частичное возвращение болельщиков на стадионы. Как ожидается, зрителей будут пускать на трибуны небольшими группами. При этом на входе всем будут мерять температуру. А смотреть матч можно будет только в маске.
По данным испанских СМИ, речь идёт о небольшом числе болельщиков — около 10% всей вместимости стадиона.Темы: Спорт