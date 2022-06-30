В Испании арестованы организаторы договорных матчей

Национальная полиция Испании ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся договорными матчами преимущественно в одной из низших футбольных лиг страны, а также в чемпионате Гибралтара, сообщается на официальном сайте Интерпола.

Преступная сеть принесла более 500 000 евро прибыли. Властями был арестован 21 человек, еще шестеро находятся под следствием по обвинению в организованной преступной деятельности, коррупции и мошенничестве на азартных играх.

Лидеры группировки имели связи с лицами из профессионального футбола, вовлеченные в преступную деятельность игроки предоставляли конфиденциальную информацию, чтобы влиять на исход матчей, другие члены группировки занимались ставками.

Члены криминальной сети использовали зашифрованные сообщения, делали ставки как онлайн, так и в самих букмекерских конторах, а также делали ставки в рассрочку, чтобы избежать обнаружения полицией.

Источник: РИА Новости