Умер легендарный футболист мадридского «Реала»

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В возрасте 88 лет скончался легендарный полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Франсиско (Пако) Хенто.
«Реал Мадрид» хочет выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его супруге Мари Лус, его детям Франсиско и Хулио, его внучкам Айтане и Канделе и всем их родственникам, коллегам и близким», — говорится в распространенном заявлении клуба.
Хенто играл за «Реал» с 1953 по 1971 год. Он стал единственным в истории игроком, кому удалось выиграть шесть кубков европейских чемпионов и 12 чемпионатов Испании. По числу выигранных за «Реал» трофеев он делит первое место с Марсело.