У Месси появился шанс остаться в Барселоне

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У футболиста Лионеля Месси появился последний шанс остаться в «Барселоне». Клуб сделал аргентинцу новое предложение.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на издание La Porteria, каталонский клуб возобновил переговоры с 34-летним нападающим и сделал ему новое предложение. С футболистом общается генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер.
Об итогах переговоров, а также о подробностях предложения не сообщается.
Между тем источники издания Marca в окружении футболиста опровергли информацию о возобновлении переговоров.
5 августа «Барселона» официально объявила, что не будет продлевать контракт с Месси из-за финансовых правил Ла Лиги. Соглашение между сторонами истекло 30 июня.
Месси провел за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 305 голевых передач. Форвард в общей сложности завоевал 35 трофеев в составе каталонского клуба.