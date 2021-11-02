Теннисист Рафаэль Надаль объявил о скором возвращении на корт

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернётся к соревнованиям в декабре этого года. Об этом он заявил на мероприятии, посвящённом презентации спортивного бренда Babolat в Париже.
Надаль примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря. «Я планирую сыграть в Абу-Даби, а потом — принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который пройдёт 17 — 30 января», - заявил он.
Ранее Надаль был вынужден досрочно прервать сезон из-за травмы ноги.