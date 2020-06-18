Статуя обнаженного Андреса Иньесты вызвала поток мемов

Муниципалитет Альбасете отложил открытие статуи Андреса Иньесты, которая призвана воспеть исторический гол футболиста против сборной Нидерландов в финале чемпионата мира в 2010 году.
Торжественное открытие статуи должно было состояться 11 июля, в день, когда будет отмечаться десятая годовщина победы Испании на чемпионате мира в Южной Африке.
Однако пандемия, вызванная COVID-19, заставила организаторов отложить этот радостный момент до следующего года. Несмотря на это, многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что известный футболист представлен в обнаженном виде, и теперь соревнуются в остроумии, постя мемы в своих соцсетях.
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Скульптура является работой валенсийского художника Хавьера Молина Хила, чей проект убедил жюри благодаря «оригинальности, качеству и художественной ценности».
Позже в официальном аккаунте города опубликовали пояснение: изображение не является финальной работой, в итоговой версии статуи футболиста все-таки «оденут».