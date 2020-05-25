СМИ: Зидан нарушил правила самоизоляции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции, утверждает газета Sport.
Зидана заметили в муниципалитете, расположенном далеко от испанской столицы. Там находится вторая резиденция тренера, которую он приобрёл около года назад. При этом выезжать из столицы тогда было запрещено из-за режима повышенной готовности.
Впрочем, никаких подтверждений (фотографий или видео) этой информации нет, подчёркивает издание. В противном случае Зидану пришлось бы выплатить 1500 евро штрафа.
Мадрид только в понедельник переходит в «фазу 1» смягчения мер самоизоляции.Темы: Спорт