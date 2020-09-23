Шумахер проходит реабилитацию на Майорке

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер проходит реабилитацию после тяжелой травмы на вилле на Майорке (Испания), сообщает Diario de Mallorca.
Как отмечает источник, супруга Шумахера Коринна три года назад приобрела расположенную около Андрайча виллу у президента мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса, передаёт РИА Новости.
По словам бывшей жены экс-руководителя команды "Формулы-1" "Рено" Флавио Бриаторе Элизабетты Грегорачи, только три человека могут навещать Шумахера. "Они с супругой перебрались в Испанию, она обустроила больницу в этом доме. Шумахер не разговаривает, он общается при помощи глаз", - сказала она.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Зимой 2019 года СМИ сообщали, что немецкий гонщик и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Майорку, где провели зимние каникулы и отметили Рождество, Новый год и день рождения Шумахера.
В сентябре 2019 года сообщалось, что Шумахер был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В прошлом июне СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.Темы: Спорт Пальма де Майорка