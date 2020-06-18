Роналду подарил сыну на день рождения свои кроссовки

Роналду начал играть за «Реал» 10 лет назад. В том же году футболист впервые стал отцом — у него родился сын — Криштиану-младший. Решив в этом году удивить сына, привыкшего к жизни в достатке, Роналду преподнёс подростку милый сентиментальный подарок — пару кроссовок, в которых он когда-то дебютировал в «Реале».
«Когда-нибудь ты поймешь значение этого подарка», — пообещал футболист сыну. Напомним, что широкой публике до сих пор не известно, кто является матерью первого ребенка Криштиану Роналду. В 2017 году от суррогатной матери у футболиста родились еще двое детей — близнецы Ева и Матео, а позже в том же году — дочь Алана Мартина, матерью которой является испанская модель Джорджина Родригес, с которой футболист находится в отношениях.Темы: Спорт Криштиану Роналду