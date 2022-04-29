Реконструкция стадиона «Барселоны» завершится в 2026 году

Городской совет санкционировал начало работ по реконструкции домашнего стадиона футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу", которая начнется в июне 2022-го и завершится в 2026 году, сообщается на сайте "Барселоны".

В декабре прошлого года большинство зарегистрированных членов "Барселоны" проголосовало за проект по реконструкции стадиона и инфраструктуры на общую сумму в 1,5 миллиарда евро.

Сезон-2023/24 "Барселона" проведет на Олимпийском стадионе столицы Каталонии, вмещающем 56 тысяч зрителей. До и после этого периода проведение работ будет совместимо с частичным присутствием зрителей.

Отмечается, что в ходе реконструкции "Камп Ноу" особое внимание будет уделено первому и второму ярусам трибун, технологической сфере, окрестностям стадиона и внешней инфраструктуре. Снос третьего яруса трибун запланирован на лето 2023 года.

Ранее "Барселона" объявила о начале четырехлетнего сотрудничества со шведским музыкальным и стриминговым сервисом Spotify. Стадион клуба будет переименован в "Spotify Камп Ноу".

Источник: РИА Новости