Президента Ассоциации испанских футболистов обвинили в даче взятки

Президента Ассоциации испанских футболистов Давида Агансо подозревают в даче взятки. Об этом сообщает 11 мая Marca.
Признательные показания дал директор третьего и четвертого испанских дивизионов Антонио Саис Чека, который был участником предполагаемого мошенничества. Он утверждает, что действовал по распоряжению Агансо.
Речь идёт о взятке в размере 3 тыс. евро, которую предположительно получил налоговый инспектор, допустивший незаконную передачу документации от Soccer Players On.
Прокуратура Валенсии уже начала изучать материалы дела. 39-летний Агансо опровергает все обвинения в социальных сетях.Темы: Спорт