Президент испанской федерации футбола обвиняется в подделке документом

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес предстанет перед судом по подозрению в подделке документов.
Расследование ведется по факту в отношении действий Рубилась, который в декабре прошлого года намеревался расширить количество членов чрезвычайного общего собрания RFEF на 19 человек, сообщает Sports.ru.
Административный трибунал по спорту (TAD) запрос Рубиалеса отклонил. 42-летний функционер хотел, чтобы 19 новых членов имели право голоса на выборах президента в 2020 году, что укрепило бы его позиции.
После того, как TAD отклонил первый запрос, число предлагаемых новых членов было уменьшено с 19 до пяти, и это предложение якобы было одобрено Национальным спортивным советом правительства Испании (CSD).
Однако, как сообщает ABC, документы, подтверждающие решение CSD, были подделаны. В результате число членов общего собрания RFEF осталось прежним.
Рубиалес предстанет перед судом в Мадриде 21 мая, как и генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс.Темы: Спорт