Премьера Испании обвиняют в попытках пиариться за счёт футболистов

Вчера во время торжеств по случаю победы на Евро-2024 некоторые футболисты продемонстрировали прохладное отношение к главе правительства.

Карвахаль пожал премьеру руку, но повернул голову в сторону и не стал смотреть ему в лицо. Схожим образом поступил Хоселу. А во время торжественной речи Педро Санчеса Мората и Родри демонстративно глядели в сторону и под ноги.

Говорят, команде не нравятся попытки премьера улучшить свой имидж за счет её успехов. Раньше Санчес не баловал футболистов вниманием и не стал принимать их после победы в Лиге наций.