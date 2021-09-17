Премьер Испании подержал заявку Каталонии и Арагона на проведение Олимпиады

Последние новости Испании на русском языке
Премьер Испании Педро Санчес поддерживает совместную кандидатуру автономных сообществ Каталонии и Арагона на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.
"Мы рассматриваем эту кандидатуру как проект страны с двумя непосредственно вовлеченными автономными сообществами, которые будут разрабатывать этот проект на равных… Все ценности, которые представляет олимпийский спорт, - это то, что мы хотим воплотить в этом совместном проекте для Арагона, Каталонии и остальной части Испании", - заявил Санчес после встречи с председателем правительства Арагона Хавьером Ламбаном в Сарагосе. Его слова приводит РИА Новости.
В поездке его сопровождали министр культуры и спорта Испании Микель Исета и президент Испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко.
"2030 может стать новым 1992 (год проведения Олимпиады в Барселоне – ред.) для нашей страны с точки зрения спорта, видимости для Испании и экономического развития тех районов, которые нуждаются в больших инвестициях и общественном внимании", - сказал Санчес. Помимо проведения зимних Олимпийских игр Испания и Португалия хотят принять в этом же году и Чемпионат мира по футболу.
Глава Испании также сообщил, что в ближайшие годы – "в преддверии Олимпийских игр в Париже-2024", - власти направят на поддержку спорта миллиард евро.
Ранее сообщалось, что в совместной Пиренейской заявке на проведение Олимпиады 2030 года могут принять участие также Франция и Андорра.