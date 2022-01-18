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Власти Испании отреагировали на скандал с прославленным теннисистом Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии из-за отсутствия вакцины от коронавируса. При этом премьер Испании поддержал депортацию Джоковича, а мэр Мадрида позвал его на турнир.
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что «правила необходимо соблюдать». «Никто не стоит выше закона. И если эти меры приняло австралийское правительство, их надо соблюдать», - подчеркнул он.
Тем временем мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выступил за то, чтобы серб принял участие в турнире Mutua Madrid Open, который пройдёт в испанской столице в начале мая. При этом он отметил, что решение о въезде Джоковича в Испанию будет принимать правительство страны.
«Он остается первой ракеткой мира и вместе с остальными заметными фигурами, которые приезжают на Mutua Madrid Open, является элементом рекламы, который гарантирует успех Mutua Madrid Open среди публики», - объяснил градоначальник.