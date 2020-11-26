Премьер Испании о Марадоне: «Нас покинул один из лучших игроков в истории»

Председатель правительства Испании Педро Санчес опубликовал в Twitter соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
«Вся моя любовь миру футбола, который сегодня потерял одну из своих легенд. Нас покинул один из лучших игроков в истории, аргентинец Диего Армандо Марадона. Твоей левой рукой ты нарисовал мечты нескольких поколений. Вечный мальчик», – написал Санчес.
«МИР 24» напоминает, что у футболиста было прозвище «золотой мальчик». Соболезнования также выразили испанские футбольные клубы «Реал Мадрид» и «Барселона». Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката экс-футболиста, причиной смерти Марадоны мог стать сердечный приступ.
30 октября Марадона был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования. Позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге и был выписан из клиники в Буэнос-Айресе.Темы: Спорт