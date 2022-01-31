После матча с Медведевым Надаль пошёл тренироваться

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Уже через пять часов после изнурительного матча между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым испанский теннисист отправился в тренажёрный зал.
Как сообщают испанские СМИ, Надаля заметили на велотренажёре. И это после матча, который длился почти пять с половиной часов и закончился победой испанца.
Впрочем, специалисты говорят, что это обычная практика. Если дать небольшую нагрузку, организм лучше и быстрее восстанавливается. И велотренажёр идеально для этого подходит.
Напомним, Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.