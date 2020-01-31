Полиция Испании задержала поставщиков допинга для спортсменов

Согласно заявлению, информация о деятельности организации была получена от источника из Испанского агентства по охране здоровья в спорте, сообщает РИА Новости
. В ходе расследования было установлено, что группировка снабжала спортсменов эритропоэтином, принадлежащим к запрещенным допинговым субстанциям.
Операция по пресечению деятельности организации была развернута в провинциях Барселона и Кадис, в результате были задержаны и допрошены шесть человек. Они подозреваются в совершении преступлений против здоровья населения, принадлежности к противозаконной организации, отмывании денег, растрате, мошенничестве и подделывании документов.