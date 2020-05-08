Полицейские приехали к футболисту Серхио Рамосу в день рождения его сына

Полицейские с мигалками устроили сюрприз для сына футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса, которому исполнилось шесть лет. Они подъехали к дому спортсмена в полном обмундировании на служебных машинах и мотоциклах и поздравили мальчика.
Рамос поблагодарил в соцсетях полицию за поздравление и за службу. «В особенные моменты — особенные сюрпризы. Они нас не только защищают, но и радуют наших детей. Сегодня — младшего Серхио. Спасибо», — написал футболист.
По сложившейся традиции испанские полицейские часто поздравляют детей под окнами их домов. Особенно в дни карантина, когда нет возможности пригласить друзей и устроить праздник.Темы: Спорт