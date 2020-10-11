Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 20-й турнир «Большого шлема», повторив рекорд Джоковича.
В финале Открытого чемпионата Франции испанец одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:0, 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты, отмечает Газета.ru.
Надаль повторил рекорд представителя Швейцарии Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Также победа над Джоковичем стала 100-м выигранным матчем на «Ролан Гаррос» для испанца.Темы: Спорт Рафаэль Надаль