Надаль получил от короля награду за укрепление имиджа Испании

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Победитель 22 турниров Большого шлема Рафаэль Надаль получил из рук короля Испании Филиппа VI награду Camino Real от университета города Алькала-де-Энарес, которая вручается за заслуги по распространению и пропаганде испанской культуры в мире.
"Для меня большая честь и огромная радость получить награду Camino Real, которая имеет сильный исторический подтекст и является признанием моей работы в теннисе наряду с моей страстью к спорту", - признался Надаль.