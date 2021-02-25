Надаль отказался от участия в турнире в Роттердаме

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды) из-за проблем со спиной, сообщается на сайте соревнований.
"С большой печалью я вынужден отказаться от участия в турнире в Роттердаме. Как известно большинству фанатов, у меня были проблемы со спиной в Австралии, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли во вторую неделю турнира (Australian Open). Вернувшись в Испанию, я посетил своего врача, и вместе с моей командой они посоветовали не играть на этой неделе", - отметил 34-летний Надаль, которого цитирует РИА Новости.
Первый номер посева в основной сетке турнира в Роттердаме, ранее отданный Надалю, получит россиянин Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).