На Паралимпиаде выступил испанский пловец-террорист

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Испанский пловец Себастьян Родригес Велосо выступил на Паралимпийских играх 2020 года в Токио.
Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», Велосо получил 84 года тюрьмы за убийство и организацию серии взрывов в 1985 году. В результате длившейся 432 дня голодовки, которую террорист устроил с сокамерниками в тюрьме, он получил паралич нижних конечностей и повреждение внутренних органов.
В 1994 году Велосо был досрочно освобожден как безнадежно больной, а в 1996 году занялся плаванием. В 2007 году испанское правительство его помиловало.
Сейчас 64-летний Велосо — многократный чемпион и призер Паралимпиады. Он выступает на Играх с 2000 года. В Токио испанец не смог завоевать медалей.