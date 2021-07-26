На мотогонках в Испании погиб подросток

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Испанский мотогонщик Уго Мильян погиб в результате аварии во время гонки юниорской серии European Talent Cup в Испании.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на MotoGP, 14-летний Мильян стал одним из участников массовой аварии в пятом повороте, сессия была остановлена. Машины скорой помощи немедленно прибыли на место, гонщик был доставлен в медицинский центр на трассе.
"Несмотря на все усилия врачей, медцентр объявил, что Мильян, к сожалению, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Мильян в текущем сезоне несколько раз поднимался на подиум в гонках European Talent Cup.