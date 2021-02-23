На чемпионате Испании по легкой атлетике произошел скандал

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На чемпионате Испании по легкой атлетике в секторе для прыжков в длину произошел скандал. 19-летняя прыгунья в длину Мария Висенте лишилась возможности бороться за золото соревнований из-за судейской ошибки.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка выполнила первый прыжок за 6,50 метра, но судьи по ошибке стерли отметку на песке, так как были уверены в заступе. Позже повтор показал, что каталонская спортсменка, выигравшая золото в пятиборье в пятницу, выполнила прыжок чисто. Официальные лица признали свою ошибку и дали Висенте дополнительную попытку.
В итоге Висенте, потрясенная таким поведением судей, допустила ошибку на следующем прыжке, но позже записала себе в актив результат в 6,24 метра, который позволил ей взять бронзу соревнований. Примечательно, что будущая победительница прыжкового турнира Фатима Диаме прыгнула на 6,51 метра, а серебряная медалистка Тесси Эбоселе — на 6,31.
Президент Федерации легкой атлетики Испании Рауль Чападо извинился перед Висенте и ее тренером Рамоном Сидом за допущенную ошибку.