Месси снова в строю: футболист вернулся к командным тренировкам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу, сообщила в среду пресс-служба клуба. До этого футболист тренировался индивидуально.
«Барселона» продолжает готовиться к новому сезону под руководством нового тренера Роналда Кумана, отмечает «Матч ТВ». Вместе с Месси к остальным игрокам «Барселоны» присоединились Филиппе Коутинью, Серхи Бускетс, Френки де Йонг и Анссумане Фати.
Месси хотел уйти из команды этим летом и вступил в открытый конфликт с руководством клуба, которое не хотело отпускать игрока. В итоге Лионель решил остаться в каталонском клубе, чтобы избежать судебных разбирательств, но при этом раскритиковал работу президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
Новый сезон в чемпионате Испании стартует 11 сентября. Матч первого тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесен на неопределенный срок.Темы: Спорт Месси