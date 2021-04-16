Месси решил продать бутсы, чтобы помочь детям

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси выставит на благотворительный аукцион бутсы, в которых побил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.
Месси 22 декабря в матче чемпионата Испании против "Вальядолида" забил свой 644-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, напоминает РИА Новости. Аргентинец передал бутсы в музей Каталонии, но затем было решено выставить их на благотворительный аукцион, а вырученные средства направить больнице в Барселоне и помочь больным детям.
"Мой рекорд сделал меня очень счастливым, но самое главное - возможность дать что-то взамен детям, борющимся за свое здоровье. Я надеюсь, что аукцион послужит повышению осведомленности об этом прекрасном деле, и я хотел бы поблагодарить всех за поддержку", - сказал Месси, слова которого приводятся на сайте аукциона Christie's.
Каждая бутса подписана игроком и содержит имена его супруги и троих сыновей. Стартовая цена лота на данный момент неизвестна.