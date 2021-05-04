Месси позвал всю команду к себе домой на барбекю

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси собрал игроков каталонского клуба у себя дома, чтобы вместе пообедать и укрепить командный дух.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, это было «классическое аргентинское барбекю» на свежем воздухе, в саду. Репортеры, дежурившие на улицы, говорят, что из-за стен доносилось пение и смех.
Месси впервые принимает команду у себя дома в Барселоне, говорят спортивные журналисты. Эксперты видят в этом символическое начало нового этапа в «Барсе».