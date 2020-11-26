Месси отреагировал на сообщение о смерти Марадоны

Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал новости о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны.
«Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не ушёл, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — приводит слова Месси портал Goal.com.
Марадона умер в результате сердечной недостаточности в возрасте 60 лет в среду. Ранее он перенёс операцию на мозге, после которой восстанавливался в последнее время.Темы: Спорт Месси