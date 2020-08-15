Месси и Пике могут уйти из «Барселоны»

После разгромного проигрыша в матче против «Баварии» (8:2) сразу несколько ключевых игроков «Барселоны» задумались об уходе из клуба, утверждают испанские СМИ.
Как сообщает COPE, теперь «Барсу» может покинуть нападающий Лионель Месси, окружение которого и он сам крайне разочарованы последними неудачами каталонцев.
Кроме того, об уходе заговорил и защитник Жерар Пике. «Клубу нужны перемены. И речь не только о тренере и игроках. Клубу нужны изменения всех типов. Неприкасаемых нет. Я буду первый уйду, если это будет нужно. Сейчас мы пробили дно», — заявил футболист телеканалу Movistar+.
«Это был ужасный матч, оставивший отвратительный осадок. Это позор, так невозможно играть. Это уже не первый раз, не второй и даже не третий. Это тяжело, и я надеюсь, что выводы будут сделаны», - добавил Пике.Темы: Спорт Месси