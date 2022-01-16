Матч Кубка Испании пришлось остановить из-за фанатов

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Футбольный матч одной восьмой Кубка Испании между командами «Севилья» и «Реал Бетис» был прерван из-за поведения болельщиков.
Кто-то из фанатов бросил с трибун на поле предмет, который попал в голову полузащитника «Севильи» Хаона Хорданы. Ему пришлось покинуть поле в сопровождении врачей. Позже он был доставлен в больницу.
Инцидент произошёл сразу после гола в ворота «Севильи», который сравнял счёт. После этого вся команда «Севильи» ушла с поля, а судья остановил матч.
Матч доиграют 16 января при пустых трибунах.