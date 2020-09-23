Ла Лига открывает тематический спорт-бар в Барселоне

На Пасео-де-Грасиа в Барселоне откроется бар LaLiga Twentynine’s, посвящённый Чемпионату Испании по футболу.
Это будет продвинутый спорт-бар, разделённый на несколько зон. Здесь можно будет встретиться с единомышленниками, посмотреть трансляцию практически любого спортивного события, вкусно поесть, купить фанатский мерч…
Конечно, главной темой бара будет футбол, но в заведении будет интересно любителям спорта вообще. Авторы проекта обещают найти индивидуальный подход к каждому посетителю.
Открытие запланировано на начало 2021 года. Точный адрес пока не сообщается.Темы: Спорт Барселона Туризм