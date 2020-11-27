Ла Лига хочет вернуть испанских болельщиков на трибуны

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас намерен реализовать амбициозный план по возвращению болельщиков на трибуны в самом ближайшем будущем.
Ла Лига запланировала переговоры с правительством Испании. Футбольные матчи лучших команд Испании проходят при закрытых трибунах с марта месяца, когда в стране начался массовое увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает «Евро-Футбол».
С тех пор на футбольные матчи низших лиг постепенно начали допускать болельщиков, а сейчас есть вероятность, что подобное коснется и Примеры с Сегундой.
Ожидается, что сначала число болельщиков на стадионах не будет превышать 3000 человек.Темы: Спорт