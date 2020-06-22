Карло Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов в Испании

Прокуратура Мадрида выдвинула обвинения в отношении итальянского футбольного тренера Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов в 2014 — 2015 годах. В это время итальянец тренировал мадридский «Реал».
По версии прокуратуры, тренер не задекларировал доход в размере 1 062 079 евро. В указанный период Анчелотти жил в Мадриде, подписал два контракта в Испании и был обязан платить подоходный налог в этой стране. Однако, по данным стороны обвинения, он скрыл доход, полученный за использование своего образа. Для этого использовались компании-пустышки, которые были созданы с единственной целью — избежать уплаты налогов.Темы: Спорт