Испанских болельщиков снова начнут пускать на стадионы 

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Правительство Испании приняло решение вернуть болельщиков на стадионы во время проведения футбольных и баскетбольных матчей профессиональных лиг, сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас.
По ее словам, одна из отмененных в четверг статей закона о новой нормальности, принятого в прошлом году, касается "присутствия зрителей на профессиональной футбольной, а также баскетбольной, лигах". "Это радостная новость для спорта", добавила Дариас на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Решение о том, сколько именно зрителей смогут присутствовать на стадионах, будут принимать власти автономных сообществ.
На открытых стадионах не будет необходимости находиться в масках, если есть возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
В четверг правительство Испании также официально отменило необходимость ношения масок на улицах при возможности соблюдать социальную дистанцию, маски в закрытых помещениях остаются обязательными.
В мае испанский кабинет министров принял решение о возможности посещения матчей испанских профессиональных лиг по футболу и баскетболу - Ла Лига и АБК - при ограничительных мерах. Речь шла о смягчении мер в регионах, где фиксировалось менее 50 случаев заражений COVID-19 на 100 тысяч жителей за две недели. При этом на стадионах могли присутствовать только местные болельщики, чтобы "избегать передвижения людей", а максимальное число зрителей не должно превышать 30% вместимости стадиона или 5 тысяч человек.
Источник: РИА Новости