Испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Важным является путь, который вы проходите, как и люди, которые вас сопровождают, а не финальный пункт назначения, к которому вы стремитесь, — написал Икер Касильяс в Twitter. — Потому что все приходит с работой и усилиями, и я думаю, что могу без колебаний сказать, что это и был путь и мечта и назначение. Спасибо.