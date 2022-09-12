Испанский теннисист Алькарас выиграл US Open

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Испанский теннисист Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате США (US Open), заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема», и возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсмен победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3, соперники провели на корте три часа 20 минут.
19-летний Алькарас впервые в карьере выиграл турнир серии «Большого шлема», до этого в 2022 году он выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Теннисист стал самым молодым победителем US Open с 1990 года.
Источник: Lenta.ru