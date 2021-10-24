Испанский футболист умер в ванне от удара током

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Испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в ванне у себя дома. Спортсмен скончался от удара током в результате бытового несчастного случая.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Galiciae, в полиции считают, что испанца ударило током после того, как его мобильный телефон упал в воду во время подзарядки аккумулятора. В местных сообщениях утверждается, что у мужчины на груди был ожог.
38-летний футболист выступал в составе молодежной команды «Овьедо» и еще за несколько местных клубов.